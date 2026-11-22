La derrota de este sábado ante Universidad de Chile comprometió aun más a O'Higgins con la lucha por el descenso, con los rancagüinos manteniéndose fuera de la zona roja por apenas cuatro puntos.

Uno que sintió profundamente lo ocurrido en el estadio Codelco El Teniente fue Juan Leiva, mediocampista del cuadro celeste, quien expresó su por el delicado presente del equipo en la Liga de Primera.

"La verdad es que cuesta hablar un poco en este momento, pero hay que dar la cara. Hay mucha tristeza por haber perdido el partido. Me cuesta analizarlo bien; solamente queda asumir que perdimos y que nos perdimos muchos goles. Creo que, al menos en este encuentro, merecíamos un poco más", comentó el volante, en declaraciones recogidas por el medio partidario Locos X el Capo.

El oriundo de Chillán subrayó que "sé que es doloroso para ustedes y para el hincha, pero les aseguro que también es muy doloroso para nosotros y nuestras familias. Así que aquí estamos, dando la cara y con fe en que vamos a salir adelante".

O'Higgins, duodécimo de la tabla con 31 unidades, volverá a la acción el próximo domingo a las 20:30 horas para visitar a Everton en el estadio Sausalito.

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