Jorge Burgos, vicepresidente de Azul Azul, sociedad anónima que administra a Universidad de Chile, abordó las chances reales que tiene el cuadro laico de incorporar al delantero nacional Alexis Sánchez, quien tuvo un semestre para el olvido con el CF Montreal de la Major League Soccer.

En conversación con radio ADN, el dirigente partió aclarando que quería ser "súper responsable" para abordar el tema y manifestó que "no he tenido contacto con él ni con el mundo que lo circunda. Pero todo indica que podría tomar la decisión, después del paso por la liga de Norteamérica, de poder venir a Chile".

De todas maneras, el ex ministro de Estado puntualizó que todo depende del aspecto económico. "Si eso se da y las circunstancias o condiciones que el club responsablemente pueda afrontar, ¿quién podría estar en desacuerdo con que venga un jugador de esa magnitud a las filas de Universidad de Chile?", precisó.

Siguiendo esa misma línea, el abogado remarcó que "ningún club serio en Chile está en condiciones, a mi juicio, de poder igualar ofertas, por ejemplo, de la liga árabe. Eso está fuera de discusión. Pero los jugadores como Alexis hacen otro tipo de consideraciones: un lugar donde eventualmente terminar la carrera, un club que le dé mucho cariño y donde gustaría terminar su etapa de futbolista".

Por último, el directivo anticipó una posible disputa con Colo Colo por el fichaje del "Niño Maravilla". "Ojalá resulte y, si hay que competir, habrá que competir. Ahora, la competencia con Mosa (presidente del cuadro albo), a la hora de tomar decisiones financieras es compleja, porque tiene billetera", cerró Burgos.

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