Sevilla informa lesión de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez se ha asentado bien en Sevilla. De hecho, el delantero chileno se ha convertido en una figura importante de la escuadra que dirige Matías Almeyda.

En lo que va de liga, el atacante nacional suma siete partidos jugados, dos goles y una asistencia.

No obstante, en los últimos días las cosas no le han ido del todo bien al chileno puesto que estuvo presente y no gravitó en las dos derrotas consecutivas de Sevilla en la liga y, además, salió lesionado el viernes en el último partido ante Real Sociedad.

Este domingo, el club andaluz dio a conocer cuál es la lesión que padece el Niño Maravilla.

“El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”, expresó el comunicado del club luego de confirmar que Sánchez no había participado en el entrenamiento.

PURANOTICIA