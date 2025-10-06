Sevilla de Sánchez y Suazo y el Betis de Pellegrini ya conocen a sus rivales para la Copa del Rey

La edición de la Copa del Rey 2025-2026 contará con tres chilenos presentes, pues Manuel Pellegrini buscará repetir el título que conquistó con el Betis hace unas temporadas, mientras que Gabriel Suazo y Alexis Sánchez intentarán ir por la corona con el Sevilla.

Y los nacionales ya tienen rivales, luego de que este lunes se realizara el sorteo del certamen que reúne a equipos de todas las divisiones del fútbol español.

En el caso del Sevilla, el conjunto blanquirrojo enfrentará a CD Toledo, equipo del Grupo XVIII de la Tercera Federación, correspondiente a la quinta categoría de la pirámide futbolística del sistema de ligas de España.

En tanto, el Betis se medirá contra el modesto Atlético Palma del Río, elenco que milita en la sexta división española o también llamada División de Honor andaluza.

Consignar que los clubes de los nacionales disputarán sus partidos por la primera ronda del torneo entre el martes 28 y jueves 30 de octubre. De momento, ninguna de las dos llaves tiene programación confirmada.

(Imagen: Sevilla)

PURANOTICIA