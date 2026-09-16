Sevilla de Gabriel Suazo venció y le quitó el invicto al Deportivo La Coruña en La Liga de España

Con Gabriel Suazo presente durante todo el compromiso, Sevilla derrotó por la cuenta mínima a Deportivo La Coruña en el estadio de Riazor, encumbrándose entre las primera ubicaciones de La Liga de España.

Andaluces y gallegos animaron un espectáculo bastante deslavado en la primera fracción, con escasísimas acciones de peligro que se redujeron a un tiro desviado de Lucien Agoumé para los blanquirrojos (35'), mientras que en los locales el que intentó fue Bil Nsongo, pero se encontró con los guantes de Odisseas Vlachodimos (39').

Sin embargo, la monotonía del cotejo cambió rápidamente en el inicio de la segunda mitad, luego de que Miguel Sierra aprovechara un rebote del arquero contrario para adelantar a los "hispalenses" (52').

Apenas siete minutos después, el elenco blanquiazul se quedó con un hombre menos por la expulsión de Angeliño, pero así y todo se las ingeniaron para complicar a los sevillanos, que nuevamente fueron salvados por su cancerbero (68').

Luego de este susto, el conjunto nervionense ordenó las piezas y se volcó en ataque sobre terreno adversario, coqueteando en varias ocasiones con un segundo gol que nunca llegó (71', 74' y 81').

Con esta victoria, la cuarta de la actual campaña, el Sevilla se instaló en el cuarto lugar con 13 puntos, superando por una unidad al Real Betis de Manuel Pellegrini.

Este sábado a las 16:00 horas, el equipo de Suazo tendrá un desafío mayúsculo cuando reciba en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al puntero del certamen, FC Barcelona.

(Imagen: @SevillaFC)

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