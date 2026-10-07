Aníbal Mosa aborda posible salida de Fernando Ortiz y propone a Marcelo Bielsa para la Roja

Ante la gran temporada que está realizando con Colo-Colo, desde hace días que Fernando Ortiz aparece como uno de los nombres que suenan como posible nuevo entrenador de la Selección chilena. De hecho, Alexis Sánchez respaldó públicamente esta opción al darle like a una publicación que postulaba al técnico argentino a la banca de la Roja.

Frente a este escenario, y considerando que el trasandino termina contrato a fin de año con el Cacique y aún no existen novedades respecto de una eventual renovación, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó la posibilidad de que el "Tano" asuma como entrenador del combinado nacional.

"No tengo ningún temor. Estoy completamente tranquilo, así de simple", expresó el timonel del conjunto albo en el estadio Monumental, previo al suspendido duelo ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Además, el directivo dio a conocer su candidato para asumir la dirección técnica de la Roja: "Hay que ir a buscar a Marcelo Bielsa. Yo iría a buscarlo porque conoce el paño, conoce el país, sabe de la idiosincrasia chilena, conoce a los jugadores. Iría a buscar a Bielsa, si me preguntan a mí, eso es".

"Yo creo que necesita ese tonelaje, esa experiencia, necesita también un nombre que sea apoyado por la gente. Hablando de lo que significa la calle, yo lo he hablado con los candidatos a presidentes de la ANFP, estas decisiones no se pueden tomar sin escuchar a la calle, debe haber validaciones populares que son muy importantes, esa es mi opinión", sentenció el empresario de origen Sirio.

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