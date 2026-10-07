"No es la estructura más profesional": Director del Midtjylland repasa el fútbol chileno tras la partida de Darío Osorio

Aunque Darío Osorio dejó hace más de un mes el FC Midtjylland para fichar por el Crystal Palace de Inglaterra, en el cuadro danés aún recuerdan al joven delantero chileno. Durante los tres años que permaneció en el club, el seleccionado nacional dejó una importante huella y se convirtió en una de las transferencias más caras en la historia de la institución.

En ese contexto, el director deportivo del conjunto escandinavo, Kristian Kjaer, volvió a referirse al atacante chileno y, de paso, lanzó un duro mensaje respecto del fútbol nacional.

"Darío priorizó la importancia de comenzar en un club y un entorno en Europa que pudiera ayudarlo a crecer para que algún día pudiera ir a la Premier League, que ha sido su sueño desde que era un niño", reconoció el directivo a The Guardian.

Posteriormente, Kjaer apuntó directamente al desarrollo del fútbol joven en Chile: "Su integración fuera de la cancha fue lo más importante. El fútbol chileno no es, y no intento sonar irrespetuoso, la configuración más profesional cuando se trata de nutrición y hábitos fuera de la cancha".

"Darío solía comer mucho pan blanco para cenar y no podía entender por qué no tenía toda la energía por la mañana. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos: revisar su plan de nutrición. Desde entonces, lo hemos visto ponerse capas y capas. Darío lleva algún tiempo superando a la liga y era, con diferencia, en mi opinión, el mejor jugador. Estamos muy contentos de verlo dar el paso y creemos que tiene la calidad para ser competitivo en la Premier League, no como suplente sino como jugador titular", sentenció Kjaer.

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