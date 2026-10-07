Nicolás Córdova valora el triunfo de la Roja ante México: "Se dio un paso adelante"

La Selección chilena cerró con un triunfo su gira por Norteamérica en esta fecha FIFA. Luego de las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, la Roja se impuso por 2-0 a México en Los Angeles, California, en un encuentro donde mostró una buena versión y consiguió despedirse de la gira con una victoria.

Tras el triunfo, el técnico del combinado nacional, Nicolás Córdova, valoró positivamente el rendimiento exhibido por sus dirigidos.

"Creo que al final los partidos, uno cuando los planifica, tiene un contexto de contra quién estás jugando. Era un partido para jugar así. Tuvimos seis días para prepararlo. Es una muy buena alternativa. En el entretiempo les dije: 'Esto es lo más parecido a un partido de Clasificatorias. Jugando de visita, con mucha gente. Hay que ser inteligentes y salir a ganarlo, porque están las condiciones para ganarlo'. Los dos goles fueron en situaciones de robo. Después va a ver partidos más posicionales, donde el rival se te mete atrás y tienes que tener otras estructuras", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Tenemos tres delanteros que son muy rápidos. Eso no está en discusión, atacan la profundidad de muy buena manera. Alternamos presiones muy altas y otras menos altas para que cuando robáramos tuviéramos espacios para correr", añadió.

Sobre Maximiliano Gutiérrez, quien volvió a marcar ante los aztecas, sostuvo: "Lo de 'Maxi' a mí no me sorprende. Lo hicimos debutar en la fecha FIFA de septiembre (2025) contra Brasil, llevamos un año con él, ha ido creciendo. Contento por los que están jugando sus primeros partidos de titular".

También resaltó el desempeño de otros jugadores: "Diego Ulloa hizo un excelente partido, de tercer central, hemos ganado un jugador importante, sabiendo que en Colo-Colo juega de lateral, es importante que tengamos jugadores polifuncionales. Lo mismo Jonathan (Villagra), 'Vicho' (Pizarro). Al final creo que todos hicieron un buen partido. Seguir incrementando el numero de jugadores que pueda jugar en la selección es muy importante. Hoy hubo rendimientos muy altos, de jugadores que están haciendo sus primeras armas. Eso es súper positivo para lo que viene".

En cuanto a la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración por "motivos personales", el adiestrador comentó: "Cuando pasan situaciones como la que pasó esta semana, ellos (los jugadores) leen más que nosotros. Están contaminados, más que nosotros, que somos más grandes. Hay chicos que tienen 20 años y les cuesta asimilar más este tipo de situaciones".

Por último, al realizar una evaluación de la gira, Córdova dijo: "Puede ser una muy buena gira, una gira no tan buena, depende de la óptica que la veamos. Seguimos creciendo en el proyecto de seguir dándole partidos a jugadores que necesitan este tipo de encuentros (...) El primer partido es difícil de analizar por las circunstancias de las expulsiones. El equipo interpretó bastante bien cuando quedamos en inferioridad numérica. El partido del otro día competimos bastante bien hasta cuando nos empataron 2-2 y ahí bajó el equipo absolutamente. Hoy competimos los noventa minutos. Era el salto cualitativo que teníamos que tener para jugar este tipo de partidos. Se dio un paso adelante".

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