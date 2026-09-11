Sevilla de Gabriel Suazo regresa al triunfo tras vencer por la mínima al Valencia en La Liga de España

Gabriel Suazo y el Sevilla se reencontraron con el triunfo en la Liga española. Con el chileno como capitán, el cuadro andaluz derrotó este viernes por 1-0 como local al Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán", por el inicio de la quinta fecha del torneo.

El mediocampista nacional fue titular y estuvo todo el cotejo en el campo de juego, donde fue uno de los puntos altos de su elenco.

Eso sí, el nacional sufrió una fuerte acción cuando en el primer tiempo recibió una patada en la cara de Ryunosuke Sato. Sin embargo, pudo continuar y completar el encuentro.

El conjunto dueño de casa logró la victoria gracias al solitario tanto convertido por Juan Iglesias con un cabezazo a los 81 minutos.

Con este resultado, el Sevilla sumó 10 puntos para ubicarse parcialmente en el tercer lugar de la tabla, a la espera de que se complete la quinta fecha. En tanto, el Valencia quedó como colista, con cuatro derrotas consecutivas y apenas una unidad.

(Imagen: @SevillaFC)

PURANOTICIA