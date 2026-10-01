ANFP reprograma el partido clave entre S. Wanderers y Rangers por la fecha 28 de la Liga de Ascenso

La ANFP reprogramó el partido entre Santiago Wanderers y Rangers de Talca en el estadio Elías Figueroa Brander, válido por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, duelo clave tanto en la pelea por el título como en la definición del descenso a Segunda División Profesional.

El encuentro estaba agendado inicialmente para el lunes 19 de octubre. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron al "Decano" que debía busca un nuevo día debido al aniversario del "estallido social", lo que iba a implicar una menor disposición de contingente policial.

Frente a este escenario, el elenco "caturro" realizó gestiones con el ente rector del fútbol chileno, que finalmente adelantó el encuentro para las 18:00 horas del viernes 16.

Cabe recordar que mientras el cuadro porteño marcha segundo con 44 puntos, uno por debajo del líder Cobreloa, el conjunto piducano es colista exclusivo con 18 unidades, cuatro por debajo de la salvación.

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