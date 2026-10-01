Mario Lepe se cuadra con Marcelino Núñez tras su salida de la Roja: "La situación tuvo que haber sido bastante compleja"

Gran revuelo ha causado la sorpresiva salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Selección chilena que se encuentra en Norteamérica, en el marco de una gira de amistosos que culmina el próximo martes ante México.

Si bien el comunicado oficial decía que el futbolista fue liberado por "razones personales", la prensa nacional especuló con un presunto conflicto entre el volante y el director técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, por su escasa participación en el equipo.

En este contexto, el jugador del Ipswich Town recibió el respaldo de Mario Lepe, leyenda de Universidad Católica y otrora seleccionado criollo, quien dijo a Deportes 13 que "cuando pasa algo así, es porque hay una situación fuerte al interior de la selección. Sin duda que es así, él no se puede ir porque se quiere ir, simplemente".

El excapitán de la UC, quien dirigió a Núñez durante su proceso formativo en el cuadro precordillerano, lo describió como "un chico bien educado. Un chico muy humilde, sencillo. Es un chico que tiene la fe de Dios y anda muy bien en su cabeza. Para mí es algo inesperado".

Con respecto al polémico episodio, Lepe puso la pelota contra el piso y afirmó que "necesitamos la información sobre qué es lo que pasó, porque no puede ser que un jugador de la nada salga y se vaya sin decir nada, sin ninguna explicación. Y la selección todavía no sale con alguna información".

"No creo que Marcelino haya tomado una decisión porque alguien le dijo que era feo o porque era malo. No, la situación tuvo que haber sido una situación bastante compleja para que él tomara esa medida", complementó.

Por otra parte, el emblema del conjunto "cruzado" emplazó al entrenador y remarcó que "se ha equivocado un poco en algunas declaraciones. Creo que a muchos jugadores no les gustó algunas cosas...algunos ejemplos que han sacado y que al interior no caen muy bien. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace las declaraciones, porque involucra a mucha gente".

Asimismo, expuso que "al interior de la selección debe haber un revuelo también, debe haber algún problema. Ojalá que no sea tan fuerte como para que desarme a la selección porque todavía hay un partido pendiente. Hay que jugarlo y hay que hacerlo bien".

Para terminar, advirtió que "no puede ser algo tan liviano como para tomar una decisión tan drástica. Además, creo que él tiene que tomar en cuenta que este tipo de cosas trae repercusiones, no solo en la selección sino también en su vida como futbolista. Entonces, lo veo, lo encuentro gravísimo".

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