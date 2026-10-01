Fallece a los 96 años Caupolicán Peña, histórico jugador de Colo-Colo, la Roja y expresidente del Sifup

Este jueves, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) comunicó el fallecimiento a los 96 años de Rubén Caupolicán Peña, icónico defensa de Colo-Colo en la década del 50.

El exzaguero debutó con los colores del "Cacique" en 1951 y se mantuvo ininterrumpidamente en el club hasta su retiro en 1962. En todo ese periodo conquistó tres títulos de Primera División y una Copa Chile.

Además, en el ocaso de su carrera deportiva, el excentral se alzó como el primer presidente del Sifup, cargo que ostentó entre 1960 y 1962, coincidiendo con la fecha en que colgó las botas.

El oriundo de Carahue también formó parte de la Selección chilena, camiseta que defendió en quince ocasiones, resaltando su presencia en los procesos eliminatorios para los Mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958, a los cuales la Roja no clasificó.

Después de su retiro, el exjugador se convirtió en entrenador entre 1964 y 1984 y destacó especialmente por su etapa con Palestino (1974-1980), equipo con el cual ganó una Copa Chile (1975) y un Campeonato Nacional (1978).

Peña también estuvo en las bancas de Colo-Colo, Green Cross (actual Deportes Temuco), Everton, Unión Española y Audax Italiano, entre otros conjuntos.

(Imagen: @ColoColo)

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