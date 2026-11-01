Sevilla de Gabriel Suazo cae 3-1 ante Getafe tras sufrir remontada

Sevilla está entreverado en los lugares de avanzada en la liga española, escenario muy diferente al de la temporada pasada cuando estuvo a punto de descender.

Y ese buen andar los hacía ver con fe su compromiso ante Getafe por la fecha 11 de la liga, pues se trataba de un rival que está en la medianía de la tabla.

Pero los sevillanos se llevaron una amarga sorpresa porque cayeron 3-1 en el Coliseum Alfonso Pérez.

El equipo capitaneado por el chileno Gabriel Suazo -quien fue sustituido a los 87 minutos por Julio Díaz- abrió el marcador a los 19 minutos por intermedio de Kike Salas, pero fue incapaz de aguantar la arremetida de su rival en el segundo tiempo.

En ese período, Getafe fue superior en todas las líneas y logró dar vuelta el marcador con anotaciones de Enes Ünal (68’), Martín Satriano (73’) y Orel Mangala (94’).

Con esta derrota, Sevilla quedó ubicado por ahora en la sexta posición con 17 unidades.

PURANOTICIA