Sevilla de Alexis y Suazo quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer ante el D. Alavés

Alexis Sánchez no pudo concretar el empate en el epílogo y Sevilla quedó eliminado en dieciseisavos de final de Copa del Rey, después de caer por la cuenta mínima ante Deportivo Alavés en el estadio Mendizorroza.

Pese a los buenos comentarios recibidos por su desempeño ante Real Oviedo, el "Niño Maravilla" partió en el banco junto a su compatriota Gabriel Suazo, quien fue citado por primera vez desde la lesión sufrida en noviembre.

Si bien el dueño de casa marcó la pauta en los pasajes iniciales del encuentro, el cuadro andaluz fue poco a poco inclinando la balanza a su favor con buenas aproximaciones de Isaac Romero (24') y Djibril Sow (40'), además de una gran actuación de Joaquín Martínez Gauna, sustituto de Suazo.

En el complemento se invirtieron los papeles y fue el conjunto babazorro el que se hizo con el control del duelo, transformando en figura del arquero blanquirrojo Odisseas Vlachodimos, quien se lució con tres buenas atajadas (56', 57' y 68').

Sin embargo, la resistencia del griego acabó en el 78', momento en que Carlos Vicente aprovechó un penal concedido por el árbitro para batir al helénico y abrir la cuenta en Vitoria, obligando al DT visitante Matías Almeyda a realizar modificaciones, apostando por el ingreso, entre otros, de Sánchez (81').

Y en el último suspiro del cotejo (90+4'), el tocopillano se esforzó por alcanzar un centro de Alfon e impactó un balón que se marchó muy cerca del palo, sentenciando la suerte de su equipo, el cual no pudo dar vuelta el marcador y se despidió tempranamente de una competición donde apenas logró sortear dos rondas previas, quedándose en dieciseisavos de final.

Este sábado, en su último compromiso del año antes del receso por las fiestas, Sevilla deberá visitar desde las 17:00 horas al poderoso Real Madrid, sublíder de La Liga a cuatro puntos del puntero FC Barcelona.

(Imagen: @SevillaFC)

