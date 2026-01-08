Everton anunció al arquero Esteban Kirkman como refuerzo para enfrentar los desafíos de la temporada

Everton informó la incorporación del arquero Esteban Kirkman Porta para enfrentar los desafíos de la temporada 2026.

El jugador de 23 años y formado en el elenco de Viña del Mar ha desarrollado su carrera en instituciones como Concón National, Deportes Concepción y Deportes Recoleta.

El guardameta retorna "al club que lo vio nacer futbolisticamente para sumar seguridad, juventud y talento a la portería evertoniana", indicaron los "ruleteros".

Su arribo se enmarca en la situación médica que afecta al arquero Isaac Esquenazi Briceño, quien deberá mantenerse alejado de la actividad competitiva por un período aún por definir.

En este contexto, Kirkman se suma al grupo de arqueros del plantel profesional "de cara a los importantes desafíos que el Club deberá afrontar durante la presente temporada".

En su regreso, el joven señaló que "volver a Everton de Viña del Mar es muy especial para mí. Es un club que me formó como persona y como futbolista, y hoy tengo la oportunidad de aportar desde donde me toque, con humildad, trabajo y compromiso. Estoy muy agradecido”:

Cabe señalar que durante este jueves, Everton hizo oficial la continuidad del portero Ignacio González.

El formado en Colo-Colo llegó a un acuerdo para extender su estadía en la región de Valparaíso.

"Jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia para seguir cuidando nuestra historia desde el arco", escribió el club en redes sociales.

(Imágenes: @evertonvina y @_k1rkman_)

PURANOTICIA