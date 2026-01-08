¿De regreso al Rojo?: Mauricio Isla habría sido ofrecido a Independiente de Avellaneda

Poco podría durarle la cesantía a Mauricio Isla, quien tras su salida de Colo-Colo fue ligado a uno de los equipos más importantes de Argentina.

De acuerdo a TyC Sports, el "Huaso" fue ofrecido a Independiente de Avellaneda, club donde jugó entre 2023 y 2024 dejando una buena impresión con dos goles y tres asistencias en 32 partidos.

De todas maneras, desde el citado medio apuntaron que la prioridad del "Rey de Copas" sería Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors, que contaría además con el visto bueno del entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros.

Por lo mismo, en la publicación precisaron con respecto al chileno que "más allá de que su nombre no disgusta, no se avanzó por el momento y, en caso de que la dirigencia decida ir por él y no por Blondel, primero deberá saber si el jugador desea volver a la Argentina".

(Imagen: Independiente)

