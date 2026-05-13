Sevilla de Alexis y Suazo logra una remontada ante Villarreal y se aleja del descenso en España

Tremenda remontada la del Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez para comenzar a respirar y dejar atrás el fantasma del descenso en la Liga española.

El cuadro andaluz derrotó este miércoles por 3-2 como visita al Villarreal, tras recuperarse de una desventaja de dos goles.

En un partido donde Suazo fue titular en el mediocampo, mientras que el tocopillano ingresó en el segundo tiempo, el elenco de los chilenos tuvo una notable reacción para conseguir un valiosísimo triunfo que, si bien todavía no los salva totalmente del descenso, incluso lo ilusiona con clasificar a copas europeas si consigue buenos resultados en las dos últimas jornadas.

Eso sí, el Villarreal arrancó con todo y golpeó rápidamente, pues antes de la media hora ya ganaba por 2-0. A los 13' abrió la cuenta con un golazo, tras una gran jugada que Gerard Moreno finalizó con una definición con mucha sutileza, mientras que Georges Mikautadze aumentó las cifras a los 20'.

Sin embargo, el conjunto forastero reaccionó y a los 35' descontó por medio de Oso, quien tras un gran jugada por la izquierda, se metió al área y enganchó para definir con un derechazo. En tanto, cuando ya expiraba el primer tiempo, en el primer minuto adicional, Kike Salas igualó las acciones con un potente remate.

En el complemento, a los 71', ingresó Alexis al campo de juego y al minuto siguiente los sevillanos se adelantaron con un zurdazo de Akor Adams que dejó sin opciones al portero Arnau Tenas. Después, el tocopillano tuvo una chance, cuando a los 83', tras robar una pelota en la salida, sacó un tiro rasante que el meta contuvo abajo.

Al final, el Sevilla aguantó bien y obtuvo un valioso triunfo para sumar 43 puntos, escalar al 10° casillero y alejarse a cuatro unidades de un Girona que, por diferencia de goles, es el último club que está descendiendo por el momento.

En la próxima jornada, este domingo 17 de mayo, el conjunto "nervionense" recibirá al poderoso Real Madrid, donde con un triunfo ya podría comenzar a asegurar la permanencia e, incluso, ilusionarse con copas europeas.

(Imagen: José Jordan / AFP

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