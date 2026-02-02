Sevilla de Alexis y Suazo cae ante Mallorca y se complica con el descenso en la Liga de España

La presencia de Gabriel Suazo desde el arranque y de Alexis Sánchez en el transcurso del segundo tiempo no fue suficiente para un deslucido Sevilla que se inclinó por un inapelable 4-1 ante Real Mallorca, comprometiéndose cada vez más con la zona de descenso en La Liga.

El dueño de casa se hizo con el control duelo durante los primeros pasajes del mismo, aunque fue la visita quien estuvo más cerca de abrir la cuenta en este periodo, cuando Akor Adams rozó el travesaño con un zapatazo (22').

Sin embargo, en la jugada posterior, el VAR advirtió al árbitro de una falta en el área blanquirroja y el juez no dudó en cobrar penal, el cual fue perfectamente ejecutado por Vedat Muriqi (24').

Pese a este golpe, el cuadro sevillano no bajó los brazos y cuando ambos equipos estaban pensando en el descanso, el debutante Nael Maupay sorprendió con un violento disparo que se coló en la escuadra izquierda para poner el empate.

No obstante, poco le duró la alegría a los andaluces. El conjunto bermellón aceleró a fondo en el inicio del complemento y tras un par de acercamientos que no dieron frutos (49' y 50'), Samú Costa (52') se arrojó para conectar el tiro desviado de un compañero y mandar la pelota al fondo del arco.

En el minuto 59, Sánchez saltó al campo de juego en reemplazo de Gerard Fernández y apenas unos instantes más tarde, el "Niño Maravilla" pudo convertirse en héroe para su club, pero no alcanzó a conectar un centro de Chidera Ejuke debido a un leve roce del portero local (63').

Con la movilidad que lo caracteriza, el chileno trató de darle un impulso a la escuadra nervionense, hasta que en el 75', Muriqi se hizo presente nuevamente en el marcador y sobre el final, Pablo Torre (90+6') sentenció el cotejo en el estadio Son Moix.

De esta manera, el combinado de los criollos se estancó en el 15° lugar con 24 puntos, manteniéndose peligrosamente a dos unidades de la temida zona de descenso.

Este sábado a las 14:30 horas, Sevilla recibirá a Girona, otro equipo complicado con la parte baja de la tabla.

(Imagen: @SevillaFC)

