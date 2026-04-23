Sevilla de Alexis y Suazo cae ante Levante y queda a un punto de la zona de descenso en España

En su lucha por mantener la categoría en La Liga de España, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó por 2-0 frente al Levante. El compromiso, disputado en el estadio Ciudad de Valencia, significó un duro revés ante un adversario directo por la salvación.

Los nacionales no fueron considerados en la oncena titular de la escuadra albirroja, que se vio ampliamente sobrepasada durante la etapa inicial. Desde el primer minuto, los locales ejercieron una intensa presión que incluyó un cobro penal anulado a los 4', para luego asediar constantemente la portería defendida por Odisseas Vlachodimos.

La apertura del marcador llegó cuando la primera parte entraba en su recta final. A los 37', Jon Ander Olasagasti habilitó a Iván Romero, quien mediante un potente latigazo batió las redes y puso el encuentro cuesta arriba para la visita.

Para el complemento, el elenco andaluz cambió el chip y comenzó a instalarse progresivamente en terreno valenciano, generando un par de acciones infructuosas en los minutos 48' y 52'. Sin embargo, el dueño de casa no se quedó de brazos cruzados y estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 66', cuando una providencial barrida de Andrés López evitó el segundo gol de Carlos Espí.

Recién en el minuto 70 se produjo el ingreso de Alexis Sánchez. Si bien el atacante merodeó el área y trató de asociarse con sus compañeros en ofensiva, no logró ser gravitante. El único momento de cierto protagonismo que tuvo el "Niño Maravilla" ocurrió a los 81', instante en que le protestó al árbitro por una pena máxima a favor de los sevillanos que terminó anulando. Ya en el epílogo, Romero estableció el resultado definitivo para el elenco azulgrana.

Al margen de la amargura de la derrota, la institución blanquirroja se aseguró terminar la fecha en el 17° puesto con 34 puntos. Esta ubicación los mantiene apenas uno por arriba de la zona de descenso y con una ventaja de solo dos unidades sobre el propio Levante (32).

El próximo desafío para el Sevilla está programado para este domingo a las 12:30 horas. En dicha ocasión, visitará Pamplona para medir fuerzas con Osasuna, club que ocupa el décimo lugar de la clasificación con 39 unidades.

(Imagen: Diario de Sevilla / Antonio Pizarro)

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