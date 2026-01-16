Sevilla confirmó lamentable diagnóstico de Alexis Sánchez

Luego de las especulaciones que circularon en la prensa española, el Sevilla decidió tomar cartas en el asunto y reveló cuál es el estado físico del delantero nacional Alexis Sánchez, quien el jueves no entrenó a la par de sus compañeros.

Por medio de una nota publicada en su sitio web, el conjunto andaluz confirmó que el tocopillano "se ha ausentado del entrenamiento por una contusión en la pelvis y el jugador chileno queda pendiente de evolución".

A la espera de nuevas informaciones que surjan desde el elenco blanquirrojo, esta sería la segunda lesión del "Niño Maravilla" en su regreso a España tras el desgarro sufrido a fines de octubre y que lo sacó de circulación por tres partidos.

Por su parte, el lateral izquierdo Gabriel Suazo se mantuvo en la práctica con el resto del grupo, dando señales de su vuelta a las canchas para el encuentro del lunes ante Elche.

PURANOTICIA