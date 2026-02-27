Patricio Almendra hace oídos sordos a los cuestionamientos por el mal inicio de Deportes Concepción

Patricio Almendra, director técnico de Deportes Concepción, respondió a los cuestionamientos que han surgido en su contra por el mal inicio del cuadro penquista en su retorno a Primera División, donde solo a podido sumar un punto de doce posibles.

Charlando con Sabes Deportes, el estratego partió señalando que "no todo es malo, hay cosas muy buenas. La tabla no lo refleja así, pero estamos convencidos en lo que estamos haciendo. Eso nos mueve y levanta todos los días".

"El segundo tiempo con Universidad de Concepción fue lo más bajo que hicimos. Lo otro no ha sido bajo. Hemos tenido ocasiones, podido matar los partidos, abrir la cuenta y no lo hemos hecho. No hemos estado finos en ese punto. La autocrítica la tenemos. Todos los días hablamos acá sobre lo que estamos haciendo mal y lo tratamos de mejorar. Siento que ese es el camino", añadió el DT.

En específico sobre los comentarios sobre su gestión, el DT fue frontal y remarcó que "no vivo de eso. Mi pega es entrenar todos los días y convencer a los jugadores de una idea de juego. Yo no vivo de eso. Hace un mes estábamos al lado de Dios. Hoy estamos abajo. Es normal lo que pasa. Son hinchas, la gente es hincha. No puedo pelearme con la gente".

Sobre esa misma línea, el adiestrador del elenco lila apuntó que "no me desgasto con eso porque no lo veo, yo veo otras cosas, veo fútbol, veo los partidos, hablo con mi familia, aprovecho de estar con mis hijos, con mi señora, eso es lo que veo, eso me llena a mí, lo otro no me llena".

Asimismo, el adiestrador del León de Collao afirmó que "no es incómodo. Es parte del trabajo. El que no está preparado para recibir aplausos y críticas, no sirve para el fútbol. Yo estoy preparado. Me encanta la presión. Vivo para esto y me preparo para esto. Dios me da la fortaleza que a lo mejor otros no tienen. Yo la tengo. Otros leerán las críticas, yo no".

Por último, Almendra anticipó duelo de mañana con Coquimbo Unido. "Qué más motivación para el jugador que enfrentar al último campeón, con un estadio que seguramente tendrá bastante gente de Coquimbo. Es el escenario perfecto para ir y enfrentar a un equipo que no ha perdido hace mucho. Pero eso es lo más lindo, el desafío que tomamos como una oportunidad", cerró.

PURANOTICIA