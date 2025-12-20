Sevilla cierra el año con derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Sevilla cerró el año con una derrota por 2-0 ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que reflejó la difícil semana del equipo andaluz, tras quedar eliminado de la Copa del Rey. Alexis Sánchez fue titular y generó algunas llegadas de peligro, mientras que Gabriel Suazo retornó tras su lesión, aunque ambos no pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

El primer gol llegó a los 38 minutos por medio de Jude Bellingham, tras un centro aéreo de Rodrygo Goes. Pese a las oportunidades generadas por Sánchez, incluyendo una chilena y un potente disparo bloqueado por Thibaut Courtois, Sevilla no logró igualar el marcador. La expulsión de Marcao en el minuto 67 complicó aún más las posibilidades del conjunto dirigido por el técnico andaluz.

En el tramo final, Kylian Mbappé sentenció la victoria merengue desde el punto penal, consolidando la segunda derrota consecutiva del equipo español en menos de una semana. Con este resultado, Sevilla quedó noveno en la tabla de La Liga, sumando 20 unidades y acumulando su novena caída de la temporada.

El próximo desafío del equipo será el domingo 4 de enero, cuando reciban al Levante en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, buscando cerrar la temporada de invierno con una victoria ante su público y mejorar su posición en la clasificación.

