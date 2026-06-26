Senegal golea 5-0 a Irak y mantiene opciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial

Senegal fue ampliamente superior e impuso su jerarquía en el estadio de Toronto al golear por 5-0 a Irak, en la última fecha de la fase de grupos del Grupo I de la Copa Mundial. Con este resultado, el conjunto africano sumó sus primeros 3 puntos del torneo y mantiene opciones de avanzar a dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

El inicio del encuentro mostró a un Irak más activo, intentando controlar el ritmo del juego en los primeros minutos. Sin embargo, la resistencia asiática se derrumbó rápidamente. A los 4 minutos, un tiro de esquina ejecutado por Lamine Camara encontró la cabeza de Abdoulaye Seck, cuyo remate de pique al suelo terminó desviándose en Habib Diarra para decretar el 1-0.

La situación se complicó aún más para Irak a los 13 minutos, cuando Sulaka Rebin fue expulsado tras cortar una jugada manifiesta de gol. Pese a la desventaja numérica, el conjunto iraquí logró reordenarse por momentos y contener los intentos senegaleses hasta el descanso.

En el segundo tiempo, Senegal tomó definitivamente el control del partido y no dio opciones. A los pocos minutos de la reanudación, Lamine Camara volvió a ser protagonista al recuperar un balón en campo rival, llegar a línea de fondo y asistir a Ismaïla Sarr, quien definió de primera para el 2-0.

El dominio africano se consolidó rápidamente. A los 55 minutos, Pape Gueye, recién ingresado, recibió en el borde del área, se perfiló con su zurda y colocó un remate ajustado al segundo palo para marcar el tercero. El propio Gueye repitió a los 71 minutos, aprovechando una jugada ofensiva que quedó viva en el área para sacar un potente zurdazo y firmar su doblete.

El cierre de la goleada llegó con un remate desde fuera del área de Iliman Ndiaye, cuando Irak ya no encontraba respuestas y sufría el constante asedio rival.

Con este triunfo, Senegal finalizó la fase de grupos con tres puntos y una diferencia de gol que le permite mantener viva la opción de clasificar como uno de los mejores terceros. Irak, en tanto, cerró su participación sin unidades y quedó eliminado del torneo.

PURANOTICIA