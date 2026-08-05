U. La Calera golea a S. Wanderers en La Pintana y clasifica a octavos de final de la Copa Chile

Unión La Calera goleó por un indiscutible 4-0 a Santiago Wanderers, en el marco de la fecha 6 del grupo D de la Copa Chile.

El partido se disputó la tarde de este miércoles en el estadio Municipal de La Pintana y selló la clasificación de los "cementeros" a los octavos de final de la competición.

Los caleranos se impusieron con goles de Matías Campos López (9'), Yerko Leiva (11'), Cristopher Díaz (45+2') y Maximiliano Fernández (64').

Con la victoria, los dirigidos por Martín Cicotello cerraron la zona de grupos en segunda posición con 11 puntos, a dos del líder Universidad de Chile que tiene 13 unidades.

El conjunto "caturro" ya estaba eliminado de la competición y se quedó en última posición con solo tres puntos.

(Imagen: @ulc_oficial)

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