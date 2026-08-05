Una multitud recibió a Vozinha en su presentación oficial en Colo-Colo en el estadio Monumental

El estadio Monumental se vistió de fiesta para darle la bienvenida a Vozinha, quien tras brillar con luz propia en el Mundial fichó por Colo Colo.

Fueron cerca de 35 mil fanáticos albos los que llegaron hasta el reducto de Macul en una jornada que partió a eso de las 17:00 horas con espectáculos musicales de DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de Amor.

Pasadas las 19:00 llegó el momento que todos esperaban. Las luces bajaron, el público iluminó el recinto con sus celulares y cuando volvieron a encenderse las luminarias, apareció el portero caboverdiano de cuarenta años acompañado de un estruendoso recibimiento.

En la instancia, el golero africano tomó el micrófono y afirmó ante los presentes que "ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. Vamos Colo-Colo".

Con respecto a la calurosa bienvenida que lo esperaba, el arquero admitió que "no esperaba esto. Estoy muy, muy feliz. Feliz por la oportunidad de jugar acá. Muchas gracias a todo".

Tras dar una vuelta olímpica, regalar balones a los espectadores y recibir la camiseta con el número 29 en la espalda, Vozinha, cuyo nombre oficial es Josimar José Évora Dias abandonó el estadio en medio de la ovación de los presentes.

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