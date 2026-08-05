Coquimbo Unido vence a San Marcos de Arica y sella su clasificación a octavos de Copa Chile

Coquimbo Unido timbró este miércoles su boleto para los octavos de final de Copa Chile tras derrotar a San Marcos de Arica, en el cierre del Grupo A.

El cuadro aurinegro se hizo fuerte como dueño de casa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y derrotó por la cuenta mínima al elenco ariqueño, gracias a la solitaria conquista de Joaquín Rojas (18').

De esta manera, los "piratas" terminaron en la cima de su zona con doce puntos, uno más que el combinado de Tarapacá. Deportes Limache, en tanto, fue tercero con ocho unidades y San Marcos acabó colista con apenas un positivo.

En el marco de los octavos de final del certamen, Coquimbo Unido animará una atractiva llave con Cobreloa, puntero de la Liga de Ascenso, mientras que Deportes Iquique se verá las caras con Deportes Antofagasta.

(Imagen: @coquimbounidooficial)

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