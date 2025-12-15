Selección peruana estaría dispuesta a pagar un porcentaje de la clausula de rescisión de Gustavo Álvarez en la U

El futuro del director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, parece ir aclarándose lentamente luego de que el propio argentino anunciara que no seguirá en el club, pese a tener contrato vigente.

Desde aquel momento, el estratego ha estado negociando su salida con el cuadro estudiantil. Bajo ese contexto, de acuerdo a radio Cooperativa, el trasandino tendría un interesado en sus servicios que facilitaría su partida.

Según la emisora, la Selección peruana estaría al tanto de la situación del DT. De hecho, la "Bicolor" evaluaría pagar un porcentaje de la clausula de rescisión del entrenador, la cual asciende a 1,2 millones de dólares.

De todas maneras, desde el citado medio aclararon que la Federación de Fútbol de Perú tomaría con calma las tratativas, aguardando por lo que ocurra entre Álvarez y la Universidad de Chile.

