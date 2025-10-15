Selección chilena de rugby no cuenta con recursos para jugar contra Escocia

El combinado criollo recibió una invitación para disputar un test match ante los británicos, sin embargo enfrentan serios problemas financieros tras el alto costo que significó el repechaje contra Samoa disputado en Estados Unidos.
En pleno inicio de su preparación para la Copa Mundial de Australia 2027, la selección chilena de rugby recibió una pésima noticia que tiene en vilo la realización de un importante encuentro.
Según reveló La Tercera, el combinado criollo recibió una invitación para enfrentar a la poderosa Escocia, cuadro al cual enfrentó el año pasado en suelo nacional.
La idea de los británicos es medirse con Los Cóndores el 29 de noviembre, exactamente una semana después de que los pupilos de Pablo Lemoine se vean las caras con Italia en Génova.
Sin embargo, desde Chile Rugby le señalaron al citado medio que "en este momento no están los recursos", apuntando al alto costo que significó el repechaje ante Samoa disputado en Estados Unidos.
Ahora solo queda esperar si el conjunto chileno logra reunir el dinero suficiente para medir fuerzas con Escocia.
