Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó descenso de D. Melipilla al fútbol amateur

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio la punzada final a Deportes Melipilla, luego de ratificar el fallo que decretó el descenso del conjunto capitalino al amateurismo.

Cabe recordar que hace unas semanas, en solo cuestión de horas, el "Potro Solitario" pasó de haber sostenido la categoría a bajar nuevamente desde la Segunda División Profesional por una nueva denuncia en su contra por remuneraciones impagas de cuatro jugadores en noviembre de 2025.

De esta manera, la escuadra metropolitana corrió la misma suerte de AC Barnechea y San Antonio Unido, quienes tampoco seguirán en el profesionalismo para el año entrante.

Ahora, tal como informó hace unos días la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), se llevará a cabo un encuentro entre Lota Schwager y Comunal Cabrero para definir el tercer ascenso a Segunda.

El compromiso está programado tentativamente para el sábado 7 de marzo en un estadio aun por confirmar.

PURANOTICIA