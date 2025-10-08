Secretario del Sifup respalda a Córdova tras eliminación de Chile del Mundial sub-20: "Está haciendo un buen trabajo"

La Selección chilena sub-20 se despidió de la peor manera del Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país. La Roja fue goleada por 4-1 ante México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y quedó eliminada en los octavos de final de la cita planetaria.

Después de la contundente derrota ante los aztecas, el técnico del combinado nacional, Nicolás Córdova, se llenó de duras críticas. Sin embargo, en las últimas horas el estratego encontró respaldo por parte de Luis Marín, secretario del Sifup, quien realizó una dura crítica hacia la ANFP por el momento del fútbol chileno.

"Hay una crisis y eso hay que reconocerlo, no podemos tapar el sol con un dedo. Somos todos responsables, pero efectivamente hay un manejo que no ha sido positivo. Hay un trabajo y una gobernanza que no ha sido de las mejores y ahí es donde tenemos que construir un fútbol distinto. Estamos a la espera de la separación de la Federación con la ANFP. Creemos en una forma de trabajo y esa forma de trabajo es que todas las partes estén involucradas y busquen un crecimiento del fútbol", comenzó diciendo el exportero.

"Es un golpe fuerte el de la sub-20, lo reconoció Nicolás (Córdova) ayer, pero claramente hay un presupuesto que se bajó, hay un trabajo en series menores que quizás no se ha hecho. Para mí la Selección es un puntapié muy importante para el crecimiento del futbolista, pero no es el lugar donde el futbolista tiene que desarrollarse en un 100%. El futbolista tiene que llegar con una capacidad a la selección por algo seleccionado y esa base se hace en los clubes", añadió.

En la misma línea, agregó: "Yo creo que la gente que tiene que estar en el fútbol tiene que estar capacitada y desde ahí el crecimiento del fútbol se va a ver a medida que pase el tiempo. Creo en los proyectos, en el trabajo a largo plazo, no creo que alguien llegue con una bolita de cristal o con una varita para poder solucionar los problemas que podemos tener, que son los cimientos y ahí es donde viene la problemática mayor".

Sobre el proceso de Nicolás Córdova al mando de las selecciones menores, sostuvo: "No me cabe duda de que los jugadores, después de haber pasado este proceso mundial, van a llegar de mejor forma a sus clubes. Que ellos puedan jugar el día de mañana en sus clubes va a reflejar que el trabajo que se ha hecho en la selección. El trabajo que ha hecho Nicolás con el staff hacia abajo, tiene que traer algún fruto positivo. La credibilidad del trabajo a largo plazo es lo que necesita nuestro fútbol. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros de aquí a futuro, no ser tan resultadista. El fracaso está, la crítica está, pero tenemos que ir buscando una crítica constructiva para poder crecer".

Por último, Marín comentó: "Yo no tengo duda de que él (Nicolás Córdova) está haciendo un buen trabajo y puede seguir haciendo un buen trabajo. Yo lo conozco como entrenador, yo sé que trabaja. Conozco a su staff, sé que trabaja. El fútbol es resultadista, pero es un proceso que lleva poco tiempo. Tomó también la selección mayor. Si nosotros esperábamos que Nicolás fuese quien clasificase a la selección de nuestro próximo Mundial, creo que es un discurso un poco equivocado. Él llegó a algo a las selecciones y creo que ese trabajo se ha hecho. Pero insisto, el trabajo en series menores es fundamental y eso es tarea de los clubes, no es tanto tarea del técnico que esté a cargo de las selecciones menores".

