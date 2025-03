Sebastián Vegas y un posible llamado de emergencia a la Roja: "Uno se mantiene en buena forma para ser opción"

Pese a estar en el amistoso de febrero ante Panamá, Sebastián Vegas no fue considerado por el técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, de cara a los partidos frente a Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias para el Mundial 2026.

El defensa de Colo-Colo fue consultado este jueves en conferencia de prensa por su no citación a la Roja, y respondió que "no esperaba nada. Lo importante es hacer las cosas bien el club, mientras uno se mantenga bien acá, va a estar la posibilidad de ir a la selección. Hoy no me toca estar, pero trabajo y sigo entrenando para poder hacer las cosas bien acá en Colo-Colo. A la Selección le deseo lo mejor, ojalá puedan ganar".

Sobre un posible llamado de emergencia al combinado nacional, el zaguero sostuvo que "me lo tomaría de buena forma. Uno trabaja y se mantiene en buena forma para ser una opción. Ya si te llaman o no, es decisión del entrenador. Pero como dije, mi prioridad es Colo-Colo, hacer buenos partidos, lo demás que venga por consecuencia de eso".

En cuanto a su llegada a los albos, comentó que "el tema del liderazgo no cae en una sola persona. Creo que en un equipo hay que tener varias voces de mando, y el club las tiene. Yo aporto con lo que he aprendido, y a mis compañeros también les tocará hacer lo mismo. Lo más importante no es caer solo sobre un líder".

Por último, Vegas se refirió a los rivales que tendrá el "Cacique" en la fase grupal de la Copa Libertadores 2025: "Es un lindo grupo. Todos los equipo que participan en la Copa Libertadores son campeones o subcampeones. Nos toca ir a otros países a defender a Colo-Colo como se merece, nos vamos a preparar de la mejor forma. Es súper atractivo enfrentar a rivales competitivos, que están en la misma línea de nosotros".

