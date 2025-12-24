Sebastián Vegas seguiría su carrera en México tras salir de Colo-Colo

El defensa nacional Sebastián Vegas parece haber definido su futuro luego de la irregular temporada que tuvo en Colo-Colo, cuadro al que llegó en calidad de préstamo desde Monterrey.

Ahora, de acuerdo con el medio Territorio Esmeralda, los Rayados volverían a ceder al chileno, que esta vez volvería de lleno al campeonato mexicano.

En concreto, la citada fuente informó por medio de su cuenta de X que el zaguero se transformaría en refuerzo de Club León, siendo cedido hasta fines de 2026.

En la temporada 2025, Vegas disputó un total de 35 encuentros con la camiseta del Cacique, dejando un saldo de tres goles, diez tarjetas amarillas, una roja y una expulsión por doble amonestación.

