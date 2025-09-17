Sebastián Vegas recibió una fecha de castigo por su expulsión en la Supercopa ante U. de Chile

La Supercopa donde Universidad de Chile goleó por 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura estuvo marcada por la expulsión de Sebastián Vegas en el "Cacique", a los 30 minutos y cuando los azules ganaban por 1-0.

El defensa de los albos recibió tarjeta roja por una infracción sobre Nicolás Guerra, pero después de que el árbitro Felipe González cambiara su decisión de mostrarle solamente amarilla tras revisar la acción en el VAR.

Y este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer el castigo para el zaguero del conjunto de Macul. El organismo determinó sancionar a Vegas con una fecha de suspensión.

De esta manera, el central se perderá el próximo partido de Colo-Colo ante Deportes Iquique, por la 23° fecha 23 de la Liga de Primera y que está programado para el próximo viernes 26 de septiembre.

La suspensión del ex Monterrey se sumará a la de Esteban Pavez, quien también quedará fuera del duelo ante los "Dragones Celestes" por acumulación de tarjetas amarillas.

