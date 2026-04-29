Sebastián Pérez atajó tres penales seguidos en el empate de Palestino contra Gremio por Copa Sudamericana

Un deslucido empate a cero frente a Gremio de Porto Alegre fue el resultado que obtuvo Palestino durante una gélida jornada en el estadio Municipal de La Cisterna.

Con esta paridad, el conjunto nacional prolonga su racha sin victorias en la presente edición de la Copa Sudamericana, quedando relegado al último lugar del Grupo F.

La urgencia de sumar de a tres era absoluta para la escuadra árabe, que llegaba a este compromiso con solo una unidad de seis disputadas, buscando mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda. El duelo también estuvo marcado por el estreno como director técnico del argentino Guillermo Farré, asumiendo el cargo que dejó vacante Cristian Muñoz a raíz del deficiente rendimiento previo.

Una temprana controversia sacudió los primeros minutos del cotejo. El juez central sancionó la pena máxima a favor del elenco forastero tras una infracción cometida por Dilan Zúñiga. Frente al balón se paró Carlos Vinicius, cuyo disparo fue repelido por el guardameta Sebastián Pérez, desatando la alegría de los hinchas baisanos, aunque dicha celebración terminaría siendo anticipada.

La intervención del videoarbitraje (VAR) forzó la repetición del cobro al detectar que el "Zanahoria" se había adelantado. El arquero volvió a tapar el tiro, pero nuevamente desde la cabina tecnológica alertaron que no mantenía un pie sobre la línea de meta. Finalmente, en el tercer intento y frente al mismo ejecutante, el portero bloqueó el remate de Vinicius de forma concluyente.

Pese a que la triple atajada prometía ser una inyección de energía para los anfitriones, el trámite del partido no varió. El dominio de las acciones continuó en manos de la oncena brasileña, que rotó el balón constantemente intentando vulnerar la aplicada defensa local, aunque careció de la profundidad necesaria para generar verdadero peligro en el arco rival.

Al arrancar la segunda mitad, el equipo de colonia mostró una leve mejoría en su intensidad, lo que de todas formas no logró alterar la dinámica general del enfrentamiento. Las únicas aproximaciones de riesgo hacia la portería gaúcha, defendida por el veterano Weverton, fueron obra de Sebastián Gallegos a los 56 minutos y de Nelson Da Silva a los 64'.

La escuadra tricolor, en tanto, mantuvo su presión ofensiva. A los 77 minutos, Vinicius parecía encontrar su revancha al anotar el primer tanto, sin embargo, el VAR volvió a intervenir para anular la conquista por una mano previa. El panorama se oscureció aún más para el cuadro tetracolor cuando, cuatro minutos después, Fernando Meza fue expulsado tras cometer una falta temeraria, dejando a su equipo con un hombre menos.

Con este resultado, el primer partido de Farré al mando del Tino Tino dejó un sabor amargo. La institución de La Cisterna no logró salir del fondo de su grupo, sumando apenas dos puntos. Esta cifra los ubica a dos unidades de distancia tanto de Gremio como de Deportivo Riestra, y a cuatro puntos del actual puntero de la zona, Montevideo City Torque.

El calendario no da respiro para Palestino, que ahora debe concentrarse en su próximo desafío programado para este sábado a las 15:00 horas frente a Everton, en el marco de la Copa de la Liga. Posteriormente, el plantel emprenderá vuelo rumbo a Uruguay para medirse en condición de visitante ante Torque, duelo fijado para el miércoles a las 18:00 horas.

PURANOTICIA