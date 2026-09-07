Sebastián Parada avisa tras anotar tres goles en la victoria de San Luis de Quillota ante Cobreloa: "Vamos a pelear hasta el final"

Con el triunfo por 4-2 ante Cobreloa, San Luis de Quillota encendió la lucha por el título de la Primera B del fútbol chileno, torneo que ahora tiene a Santiago Wanderers como solitario líder.

La gran figura del cuadro "canario" ante los loínos fue el capitán Sebastián Parada, quien brilló con un triplete y una asistencia.

Tras la gran victoria ante el elenco naranja, el delantero expresó en TNT Sports: "Pudimos llevarnos el triunfo gracias a Dios, estábamos al debe en casa. Salió todo de buena manera, el equipo no negoció el esfuerzo. El triunfo nos da mucha ambición".

"Manejamos de buena manera el partido, hicimos los goles en momentos claves por la tranquilidad. Los dos descuentos son cosas a corregir, pero siempre es más fácil con un triunfo", añadió.

La victoria dejó al elenco quillotano en el tercer lugar de la tabla, a seis puntos del líder Wanderers, por lo que Parada avisó que pueden soñar con el título.

"La semana pasada lo dije y lo hablamos. Este partido era importante para pelear el título, estamos a seis puntos. Quedan partidos. Vamos a pelear hasta el final. Si no se dan las cosas, iremos a la liguilla. Este equipo está ilusionado y el objetivo está claro. Trabajamos para eso", sentenció.

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