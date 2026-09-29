Iván Zamorano destaca a EE.UU. como ejemplo a seguir para la Roja: "Es lo que hay que hacer para tener futuro"

Tras caer ante Canadá en Toronto, la Selección chilena volverá a la acción este martes, cuando a las 21:00 horas enfrente a Estados Unidos en el estadio Energizer Park de Saint Louis, en su segundo amistoso en Norteamérica por la fecha FIFA.

Al frente, la Roja tendrá a un elenco que viene de golear por 4-1 a Perú y que dejó buenas sensaciones en el reciente Mundial 2026.

Por eso, un referente del combinado nacional como es Iván Zamorano puso como ejemplo a seguir el trabajo de recambio que está realizando el elenco norteamericano con Mauricio Pochettino como DT.

"Desarrollar un proyecto como el que él está haciendo en Estados Unidos me parece fantástico. El 70% de los jugadores que llamó nacieron en la MLS, eso tiene una significación muy especial. Tiene que ver con un trabajo detenido y minucioso; es lo que hay que hacer para tener futuro. Y piensa en grande, porque cuando habla dice: 'no pretendo competir, pretendo ser campeón del mundo con Estados Unidos'", expresó el otrora goleador y capitán de la Roja en conversación con radio ADN.

"Estados Unidos es un rival competitivo, ya lo demostró en el Mundial. Creo que ha demostrado una escuela interesantísima. La mayoría de sus jugadores juegan fuera de Estados Unidos. Tiene que ver con un trabajo muy bueno que están haciendo, ya lo demostró contra Perú; le hizo cuatro y le pudo hacer siete. Veremos si podemos competir contra Estados Unidos desde lo físico y futbolístico", añadió "Bam Bam".

Por último, el otrora artillero del Real Madrid sostuvo que "los partidos hay que jugarlos. Creo que tenemos la posibilidad de cambiar un poco lo que hizo contra Canadá, sobre todo desde el punto de vista de la disciplina. Ojalá que podamos terminar con once jugadores, porque es muy difícil sacar conclusiones cuando terminas con nueve jugadores".

PURANOTICIA