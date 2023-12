Sebastián "Loco" Abreu reveló contactos con la U para ser su nuevo DT: "Es un orgullo"

En Universidad de Chile continúan trabajando con todo para definir al nuevo entrenador de cara a la temporada 2024 tras la salida de Mauricio Pellegrino.

Y si bien el principal candidato es Gustavo Álvarez, quien viene de consagrarse campeón del fútbol nacional con Huachipato, un sorpresivo nombre se metería en la pelea.

Se trata del uruguayo Sebastián Abreu, quien en 2023 estuvo al mando de Universidad César Vallejo de Perú. El, propio "Loco" reveló que tuvo conversaciones con Azul Azul.

"Uno consultó para respetar los tiempos de ellos y dijeron que estaba libre de poder opinar lo que realmente sucedió. Ellos tienen un trabajo de scouting y entendían, viendo el reflejo de la temporada pasada, sobre la forma de jugar, planteamiento táctico, cómo es nuestro día a día y ver si está en la línea que les gusta", reconoció el charrúa en conversación con ESPN.

Además, dijo que se trató de "una linda charla de una hora y media de fútbol, de la importancia de un equipo grande de la índole de la U. De la importancia que tiene después de tres años peleando el descenso y un último donde no se entro a ninguna copa. Todo eso ver cómo lo absorbe un futbolista, porque hay mucha responsabilidad. Fue linda, un placer y para mí es un orgullo que interpreten que estoy en las líneas que busca el club".

Incluso, Abreu dio hasta nombres de jugadores con los que se imagina en la U: "Por ahí tener un volante como Marcelo Díaz, que maneja los tiempos y tiene ese diálogo de zaguero y ofensivos. Toselli vence contrato, Casanova vence contrato, entonces hay mucho aspecto para la formación".

Por último, sostuvo: "Si me das un equipo para tener, en sociedad con el club porque no es darme las llaves del club y después me voy, sino que tiene que ser consensuado. No sé, si quiero un central zurdo y de ahí armar un equipo para que no solo se identifique el hincha, sino también los jugadores. Y de ahí para afuera".

