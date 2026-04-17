Sebastián Arancibia valora su regreso a las canchas en la UC: "Muy feliz, fueron hartos meses, sufrí harto"

Ocho meses después de la lesión que lo alejó de las canchas, Sebastián Arancibia volvió a la acción el fin de semana pasado ante Audax Italiano y después, sumó minutos ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, el lateral derecho de 19 años abordó las sensaciones que le dejó su reaparición competitiva. Al respecto, el futbolista confesó: "Lo esperé mucho, fueron hartos meses, sufrí harto, la pasé mal, pero ahora estoy feliz, intentando siempre apoyar al equipo desde donde me toque".

Profundizando en el exigente momento que atraviesa el plantel, el jugador valoró la seguidilla de encuentros. "Está pesado el calendario para nosotros, pero es lo que buscábamos hace mucho tiempo, este ritmo, muy feliz por eso y porque el equipo está respondiendo de buena forma", aseguró el defensor.

Al ser consultado por la competencia interna para ganarse un puesto en la oncena estelar, el zaguero descartó sentirse agobiado y tuvo palabras para sus compañeros. "No siento presión, siempre intento entrenarme de la mejor forma, estar al cien, estoy haciendo todos mis ejercicios previos. El 'Dani' (González) lo ha hecho muy bien en lo que ha estado, lamentable la lesión de 'Tomi' (Asta-Buruaga). Yo estoy muy bien mentalmente para lo que toque", enfatizó.

En cuanto a las instrucciones tácticas que recibe, "Seba" detalló las exigencias del estratega para su posición en el campo. "El profe (Daniel Garnero) me pide que cuando pueda atacar lo haga con convicción, estar bien parado atrás, estamos buscando esa fortaleza defensiva. Estoy disponible para lo que necesite el cuerpo técnico, cuando decidan que sea la oportunidad estoy preparado para lo que sea", explicó.

Para concluir, el lateral proyectó el desafío que tendrán este lunes frente a Unión La Calera. Sobre este cruce, sentenció: "Nos estamos preparando, pensando en Calera, en sumar de a tres, en intentar esa intensidad que logramos en copa y transmitirla al campeonato, necesitamos sacar esos tres puntos que son muy importantes para nosotros y estar peleando en la parte alta de la tabla".

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