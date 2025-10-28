Se espera el título de Coquimbo: la programación de la 26° fecha del Campeonato

Entre este viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre se disputará una jornada crucial del certamen de Primera División del fútbol chileno.
El Campeonato Nacional 2025 ya entró en su recta final y este fin de semana se disputará la 26° fecha con atractivos partidos.
Todo arrancará el viernes 31 de octubre con dos partidos. A las 15:00 horas Audax Italiano recibirá a Cobresal en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que a las 17:30 Deportes Iquique se jugará otra final en su lucha por salvarse del descenso, cuando enfrente a Deportes La Serena en el Tierra de Campeones.
En tanto, el sábado verán acción Colo Colo, cuando visite a Ñublense a las 18:00 en Chillán, mientras que Universidad Católica recibirá a O'Higgins a las 20:30 en el Claro Arena.
El domingo habrá tres encuentros, donde todas las miradas estarán puestas en el Francisco Sánchez Rumoroso, cuando desde las 17:30 Coquimbo Unido busque sellar el histórico título ante Unión La Calera. Antes de eso, Universidad de Chile visitará a las 12:30 a Huachipato en Talcahuano.
La jornada se cerrará el lunes 3 de noviembre, cuando Palestino y Deportes Limache se midan a las 19:00 en el Municipal de La Cisterna.
Esta es la programación completa de la 26° fecha del Campeonato Nacional:
VIERNES 31 DE OCTUBRE
15:00 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario La Florida.
17:30 horas, Deportes Iquique vs. Deportes La Serena, estadio Tierra de Campeones.
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
18:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.
20:30 horas, Universidad Católica vs. O'Higgins, Claro Arena.
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
12:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Huachipato.
17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
20:30 horas, Everton vs. Unión Española, estadio Sausalito.
LUNES 3 DE NOVIEMBRE
19:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal La Cisterna.
PURANOTICIA