Se espera el título de Coquimbo: la programación de la 26° fecha del Campeonato

El Campeonato Nacional 2025 ya entró en su recta final y este fin de semana se disputará la 26° fecha con atractivos partidos.

Todo arrancará el viernes 31 de octubre con dos partidos. A las 15:00 horas Audax Italiano recibirá a Cobresal en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que a las 17:30 Deportes Iquique se jugará otra final en su lucha por salvarse del descenso, cuando enfrente a Deportes La Serena en el Tierra de Campeones.

En tanto, el sábado verán acción Colo Colo, cuando visite a Ñublense a las 18:00 en Chillán, mientras que Universidad Católica recibirá a O'Higgins a las 20:30 en el Claro Arena.

El domingo habrá tres encuentros, donde todas las miradas estarán puestas en el Francisco Sánchez Rumoroso, cuando desde las 17:30 Coquimbo Unido busque sellar el histórico título ante Unión La Calera. Antes de eso, Universidad de Chile visitará a las 12:30 a Huachipato en Talcahuano.

La jornada se cerrará el lunes 3 de noviembre, cuando Palestino y Deportes Limache se midan a las 19:00 en el Municipal de La Cisterna.

Esta es la programación completa de la 26° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 31 DE OCTUBRE

15:00 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio Bicentenario La Florida.

17:30 horas, Deportes Iquique vs. Deportes La Serena, estadio Tierra de Campeones.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

18:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.

20:30 horas, Universidad Católica vs. O'Higgins, Claro Arena.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

12:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio Huachipato.

17:30 horas, Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

20:30 horas, Everton vs. Unión Española, estadio Sausalito.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

19:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal La Cisterna.

