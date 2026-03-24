Se cae la gran figura: Ronaldinho no estará en el Duelo de Leyendas y Adriano toma su lugar

Este fin de semana se disputará en el estadio Claro Arena el torneo Duelo de Leyendas de América 2026, evento que contaría con la presencia del ex astro brasileño, Ronaldinho Gaúcho como una de las grandes atracciones.

Sin embargo, finalmente el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 no vendrá. Es que a través de un comunicado, la organización del evento informó que "Dinho" se bajó del evento "debido a compromisos ineludibles de última hora".

"La organización agradece la disposición y compromiso de Ronaldinho durante el proceso de promoción y difusión del evento, y lamenta los imponderables que impiden su participación en esta oportunidad", explicaron en la misiva.

Pero la organización reaccionó rápido y selló la incorporación de Adriano, campeón de América 2004 y de la Copa Confederaciones 2005 con la selección brasileña, para reemplazar a Ronaldinho.

Consignar que el torneo Duelo de Leyendas América 2026 se realizará desde este viernes hasta el domingo en el Claro Arena y contará con la participación de ocho selecciones: Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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