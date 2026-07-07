¿Se cae el sueño de La Roja? El portazo del Real Betis ante una posible llegada de Manuel Pellegrini

La posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma la banca de la Selección chilena volvió a instalarse en los últimos días, luego de que trascendiera que el actual técnico del Real Betis sería una de las principales opciones una vez que se defina el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile.

No obstante, desde el club español enfriaron las expectativas y dejaron en claro que el estratega nacional mantiene contrato vigente, por lo que no contemplan una salida anticipada.

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, reconoció que es natural que el nombre de Pellegrini aparezca entre los candidatos para dirigir a La Roja, aunque recordó que el entrenador sigue vinculado al conjunto andaluz.

"He leído algunas declaraciones con respecto a Chile y estamos hablando del mejor entrenador chileno de todos los tiempos, por trayectoria internacional seguro, y es normal que desde la federación se pongan en contacto con él", comenzó diciendo el timonel del cuadro verdiblanco.

Luego, fue enfático al señalar que "terminará su contrato con nosotros a buen seguro y, cuando eso ocurra, ya él dirá si abordará esta aventura", en alusión a la posibilidad de dirigir a la Selección chilena. El vínculo de Pellegrini con el Betis se extiende hasta junio de 2027.

Además, Haro aseguró que el técnico chileno continúa plenamente involucrado en la planificación deportiva del club de cara a la próxima temporada.

"Con Manuel hay un diálogo muy fluido, sobre todo entre el director deportivo y él. Cada vez que atacamos un posible fichaje se ponen de acuerdo. El objetivo es competir por estar otra vez en Europa", concluyó.

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