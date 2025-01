Se acabó la teleserie: Colo Colo confirmó la renovación de Brayan Cortés

Ya es oficial. Luego de largas semanas de negociaciones y un sinfín de especulaciones, finalmente Colo Colo ratificó la continuidad del portero Brayan Cortés, quien había terminado su contrato a fines de 2024.

La noticia la dio a conocer el propio elenco popular a través de rede sociales, donde compartió una breve entrevista al iquiqueño, quien explicó en detalle cómo se gestaron las negociaciones para seguir en el club tras no haber conseguido su anhelado salto al extranjero.

"Al volver al club son muchas emociones. Fueron días muy complicados, pero somos figuras públicas y vamos a recibir comentarios de varios lados y me lo tomo con mucha tranquilidad, con mucha madurez. Hoy día estamos acá, volví a estar con el equipo", partió señalando el "Indio" en el video compartido por el Cacique.

En la misma línea, el guardameta aseguró que "sé lo que significa Colo Colo, sé lo que significa estar aquí en el club y estamos a disposición y a lo que queremos, que es hacer una buena Copa Libertadores, un buen torneo nacional, Copa Chile, Supercopa y todo lo que tengamos que luchar".

Sobre su frustrada salida, el cancerbero remarcó que "siempre aspiro a más, como todo jugador, con las ganas de jugar en el extranjero. A veces las cosas no resultan como uno espera, pero uno encaja ciertas cosas y hoy en día vuelvo a estar aquí, muy feliz, muy orgulloso. Obviamente mi familia y yo estamos muy agradecidos de la confianza que el cuerpo técnico y mis compañeros me tienen. Eso también hizo que lo pensara y volviera a estar en este gran club".

Asimismo, el seleccionado nacional dejó en claro que "todo ha sido muy raro estos días, pero tal vez es algo que uno tiene que pasar, son etapas que uno va quemando te hace tomar mejores decisiones. No le hice daño a nadie, creo que estoy haciendo las cosas correctas, sin llevar a pasar a hinchas o al club. Siempre hubo conversaciones de todo tipo y ahora estamos con otro pensamiento. Eso para mí ya es pasado, ahora estoy aquí feliz, muy orgulloso, quiero volver a ganar cosas importantes".

Con respecto a las publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram que daban a entender el fin de su ciclo en Macul, el golero explicó que "estaba de vacaciones. Ese texto fue porque ya estaba como jugador libre. Sentí que me estaban presionando mucho en el sentido de la renovación y se decía que no respondí, poco menos que Colo Colo era la última opción que me quedaba, pero no era así".

"Lo vuelvo a decir: uno siempre quiere aspirar a algo más, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. A Colo Colo nunca le cerré las puertas, siempre pude conversar con el profe, con la dirigencia, hubo conversación con todos y tal vez fue como para cerrar un ciclo, pero en sí, nunca le cerré las puertas al club, siempre tuve conversaciones con ellos, por algo hoy en día estoy aquí, no es porque me lo hayan regalado o algo por el estilo", agregó.

Por último, Cortés indicó que "quiero seguir ganando el cariño de la gente, eso solo es jugando a la pelota, sé que hay que entregarse por completo" y que "estamos todos comprometidos para lograr objetivos muy importantes que tenemos en mente. Vamos a dejar todo por este equipo".

PURANOTICIA