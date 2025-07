Miguel Ramírez descarta renunciar pese a acusar incumplimiento de U. Española

Una llamativa confesión hizo este martes Miguel Ramírez, director técnico de Unión Española, quien en conferencia de prensa acusó que la dirigencia del elenco hispano no cumplió con una de las principales promesas que le realizó al momento de arribar al club en reemplazo de José Luis Sierra.

El estratego detalló que cuando llegó a acuerdo para su arribo "teníamos la posibilidad de traer cuatro cuatro jugadores e íbamos a definir las posiciones. Las principales que teníamos que reforzar eran la defensa central, la contención, el extremo y un hombre de punta o un volante de creación".

En esa misma línea, el DT reconoció que estuvo la opción del retorno de Emiliano Veccio, pero "después nos enteramos de que no podíamos traer a los cuatro refuerzos por la situación que se está viviendo con Bastián Roco, que no cedió su cupo".

"Es una cuestión en la que yo no tengo injerencia porque viene del año pasado, entonces tuvimos que priorizar los puestos. Llegó el defensa central y estamos a las puertas de que se sume se sume un volante de corte y un hombre que juegue en punta".

Pese a todo esto, "Cheíto" remarcó que "para mí sería fácil partir, porque lamentablemente por cómo se generaron las conversaciones y lo que se había acordado de traer cuatro jugadores no se está cumpliendo. Para mí sería fácil decir no sigo y me voy, pero me mueven los desafíos y estar en Unión Española, una institución de prestigio, con historia, a la cual me seducía venir".

Asimismo, el entrenador indicó que "hemos estado con Sabino -Aguad, gerente general- conversando constantemente, viendo jugadores, analizando y conversando con los posibles jugadores que pueden venir y ahora están tratando de acordar el tema de los montos y las posibilidades de salir de los equipos en los cuales están".

Por último, cuando le insistieron por la posibilidad de dar un paso al costado, Ramírez enfatizó que "en ningún momento, porque me han preguntado sobre todo cuando salió a la luz pública que el cuarto refuerzo no podía llegar por la situación vivida con Roco".

