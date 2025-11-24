Se acabó el sueño para Wanderers: cayó ante Cobreloa y seguirá todo el 2026 en Primera B

En una definición infartante, Cobreloa eliminó a Santiago Wanderers y avanzó a semifinales de la liguilla de promoción. Los calameños igualaron en el epílogo para firmar un 4-4 en el marcador global, imponiéndose por un cerrado 4-3 en penales.

Con el empate cosechado en la ida, tanto loínos como caturros tomaron la iniciativa de ir en búsqueda del arco contrario desde el primer minuto, ofreciendo un espectáculo bastante atractivo para el público presente en el estadio Zorros del Desierto.

Y aunque fue el dueño de casa el que estuvo más cerca de abrir la cuenta, sería el cuadro porteño el que abriría los fuegos por medio de Ethan Espinoza, quien definió por bajo a la entrada del área después de una gran jugada individual.

Sin embargo, antes de irse al descanso, en una acción que generó bastantes reclamos de la visita, el árbitro le concedió un penal a los nortinos que fue convertido por Aldrix Jara (45+3').

Los equipos no ofrecieron grandes emociones en el segundo lapso, manteniendo la tensión hasta el tramo final, cuando Ethan Espinoza (83') convirtió su segundo tanto con el Decano, mientras que Álvaro Delgado (89') sentenció la igualdad que obligó a la definición desde los doce pasos.

En la serie los lanzamientos penales, el portero de los calameños Hugo Araya se hizo gigante para atajar los disparos de Camilo Astroza y su colega Eduardo Miranda, dándole a su elenco el paso a las semifinales, instancia donde se verán las caras con San Marcos de Arica.

Santiago Wanderers, en tanto, extendió su seguidilla de partidos sin conocer de triunfos y tendrá que esperar una temporada más para tratar de retornar a la máxima categoría del fútbol chileno.

PURANOTICIA