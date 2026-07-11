Sao Paulo espera más ofertas europeas por Gonzalo Tapia ante el interés de Udinese

Hace unos días el nombre del delantero nacional Gonzalo Tapia fue vinculado a Udinese, club italiano que estaría dispuesto a pagar cuatro millones de euros para quedarse con los servicios del futbolista del Sao Paulo.

De todas maneras, la agencia RTI Esporte reveló que el elenco friulano aun no ha presentado una oferta formal al cuadro brasileño, que se abriría a negociar entendiendo que atraviesa por una serie de ajustes financieros.

Sin embargo, en la publicación aclararon que el conjunto paulista quiere tomarse el tema con cautela. "La directiva entiende que el delantero aún puede despertar el interés de otros clubes europeos, lo que aumentaría la posibilidad de recibir ofertas más ventajosas", precisaron.

En esa misma línea, el citado medio apuntó que "la estrategia consiste en esperar a que avance el mercado de fichajes antes de definir los próximos pasos. La situación financiera del club también influye en la decisión, ya que la venta de jugadores se considera fundamental para incrementar las inversiones".

Por otra parte, el portal aseguró que además de Udinese, equipos de España, Francia e Inglaterra tendrían en carpeta al chileno, pero no se revelaron los nombres de las escuadras.

Es importante señalar que en la presente temporada, Tapia ha visto acción en 27 partidos y solo ha podido marcar dos goles en el Campeonato Paulista y uno en Copa de Brasil.

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