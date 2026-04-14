Sao Paulo castigó la falta de finiquito de O'Higgins y lo derrotó por la Copa Sudamericana

Un O'Higgins falto de finiquito fue presa de sus errores y la contundencia de Sao Paulo, inclinándose por un marcador de 2-0 en el estadio Morumbí por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El elenco anfitrión contó con la presencia en cancha del chileno Gonzalo Tapia a partir del minuto 81.

Antes de este compromiso, los celestes arrastraban el envión anímico de su estreno victorioso frente a Millonarios de Colombia durante la primera fecha del certamen, más allá de haber tropezado recientemente contra Huachipato en la Liga de Primera. Por su parte, la escuadra dueña de casa, que marcha en la tercera posición del Brasileirao, llegaba tras superar por la cuenta mínima a Boston River.

Fueron los dirigidos por Lucas Bovaglio quienes mostraron mayor intensidad en los pasajes iniciales del encuentro. Sin embargo, la apertura de la cuenta llegó en la primera llegada de los anfitriones: a los 7 minutos, un pase largo fue pivoteado por el atacante Jonathan Calleri hacia Luciano, quien sacó un remate frontal que batió la resistencia del portero Omar Carabalí, en una acción donde el meta dio la impresión de poder reaccionar de mejor manera.

Lejos de decaer por la desventaja temprana, el "Capo de Provincia" asumió el protagonismo del juego y generó nítidas oportunidades para empatar a los 32', 38' y 45+3'. La opción más inmejorable estuvo en los pies de Bryan Rabello, quien no logró empalmar correctamente un envío a ras de pasto cuando se encontraba a escasos metros de la línea de gol, pasándose en la carrera.

Ya en la segunda mitad, el ritmo fue impuesto por los dueños de casa. Tras dos avisos infructuosos a los 49' y 51', una asociación entre Arturo y Calleri terminó con el mediocampista definiendo al palo del arquero, decretando así la segunda cifra que le brindó total tranquilidad al elenco paulista.

La adversidad en el tablero no mermó el ímpetu del cuadro de la Sexta Región, que continuó buscando estrechar los números. A los 66', Arnaldo Castillo repitió la farra de Rabello al fallar una ocasión inmejorable frente a la portería. Más tarde, a los 77', Thiago Vecino conseguía el anhelado descuento, pero el juez central invalidó la anotación cobrando una falta previa del delantero.

Con este resultado definitivo, la escuadra chilena consumó un duro tropiezo que la estanca en la segunda ubicación del grupo con tres puntos. En la vereda contraria, el conjunto tricolor se consolidó en la cima de la clasificación al sumar seis unidades.

El calendario venidero para O'Higgins contempla dos desafíos por la Liga de Primera: se medirá contra Cobresal el domingo 19 y frente a Ñublense el sábado 25. Tras ello, el equipo retornará al estadio Codelco El Teniente el martes 28, jornada en la que será anfitrión ante Boston River por la tercera fecha de la competición continental.

PURANOTICIA