Sao Paulo exige el regreso de Gonzalo Tapia a Brasil tras su destacado desempeño con la Roja ante Perú

Gonzalo Tapia fue uno de los futbolistas que conformó con su actuación en el partido amistoso jugado por la selección chilena ante Perú el viernes y que terminó con una agónica victoria de 2-1 de la Roja.

Tapia se movió en la delantera e incluso cambió constantemente de posición con Ben Brereton, transformándose así en delantero central.

Por ello y porque ha venido convirtiendo goles es que su club, Sao Paulo, pidió su rápido regreso a Brasil y no es raro.

Como se está en plena fecha FIFA, el elenco paulista no podrá contar para el duelo ante Gremio por el Brasileirao con el paraguayo Damián Bobadilla, quien está en Asia con la Albirroja, ni con Nahuel Ferraresi, quien debe enfrentar a Belice con Venezuela.

Es por ello que el DT de Sao Paulo, Hernán Crespo, tiene considerado a Gonzalo Tapia para estar presente en el duelo ante el conjunto de Porto Alegre en la Arena do Gremio por la fecha 28 del Brasileirao.

