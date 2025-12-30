Santos de Brasil habría dado un ultimátum a Independiente para concretar el fichaje de Felipe Loyola

El Santos de Brasil parece haber perdido la paciencia con Independiente de Avellaneda y habría enviado un ultimátum al cuadro argentino para concretar lo antes posible el fichaje de Felipe Loyola.

Según el medio partidario "Meu Peixao", el conjunto paulista enviará dentro de poco las garantías económicas que exigió su contraparte trasandina, esperando una respuesta inmediata para concretar el fichaje del chileno, quien también estaría en carpeta de Fluminense.

Todo esto, con la idea de cerrar un trato antes del inicio de la pretemporada, fijado para el 2 de enero. "En la última contrapropuesta enviada por los argentinos, se modificaron algunos términos, pero Santos los analizó de inmediato. Santos se niega a aumentar la cantidad ofrecida, pero ha acordado reducir el plazo de pago, flexibilizando la estructura financiera del acuerdo", explicaron.

Asimismo, el citado portal detalló que la idea del elenco albinegro sería cancelar los 6 millones de dólares ofertados por "Pipe" en tres pagos anuales, partiendo con una cuota a inicios de 2026.

En la publicación aseguraron que el volante firmaría un contrato de cuatro temporadas y además, apuntaron que "la directiva considera a Loyola el nombre ideal para cubrir una de las principales carencias de la plantilla. Se le considera un jugador clave para actuar como tercer centrocampista, un rol estratégico dentro del modelo adoptado para 2026".

(Imagen: @pipe.loyola)

