Santiago Wanderers se aleja del liderato tras empatar 1-1 con el Morning en La Pintana

Santiago Wanderers fue incapaz de aprovechar el hombre de más en la cancha y apenas rescató un empate a uno ante Santiago Morning en el estadio Municipal de La Pintana, alejándose de la lucha por el título en la Liga de Ascenso.

El Decano se puso en ventaja a los 17 minutos y lo hizo una manera impensada. Jorge Luna sirvió un tiro de esquina tan cerrado que ni los defensas ni el portero alcanzaron a reaccionar, colocando el 1-0 con un impecable gol olímpico.

La visita mantuvo el control de las acciones y cuando parecía que el duelo no podía ponerse más cuesta arriba para los bohemios, Kevin Campillay fue expulsado tras un cabezazo a Ethan Espinoza, dejando a su equipo con diez jugadores.

A pesar de estar en inferioridad numérica, el dueño de casa presionó con todo en terreno caturro y en el 73' se encontró con la conquista de Bryan Taiva para emparejar las cifras ante los lamentos porteños, que terminaron el partido en igualdad de condiciones tras la tarjeta roja que recibió Christian Silva (90+5').

Con este resultado, la escuadra verde se estancó en el quinto puesto con 40 puntos, seis por debajo del líder Universidad de Concepción. El Chago, en tanto, se mantuvo colista aunque ahora con veinte unidades y quedó a seis de la salvación.

PURANOTICIA