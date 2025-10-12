Santiago Wanderers se aleja de la lucha por el ascenso directo tras empatar en Quillota

La ilusión por ascender en forma directa a Primera División este año se está extinguiendo en Santiago Wanderers.

Los porteños se han quedado en la tabla de posiciones luego de que este fin de semana -al igualar 2-2 como locales en Quillota ante Deportes Concepción- se mantuvieran en el cuarto lugar de la tabla con 41 puntos, a siete del momentáneo líder, Deportes Copiapó.

Ante los penquistas, Santiago Wanderers fue incapaz de mantener dos veces la ventaja.

Los caturros abrieron el marcador a los 27’ con un cabezazo de Joaquín Silva. Sin embargo, los visitantes lograron empatar con un gol de Josué Ovalle (33'). Cuando finalizaba la primera parte, Joaquín Pereyra, en tanto, volvió a poner en ventaja a Santiago Wanderers con un remate cruzado (45').

No obstante ello, en el segundo tiempo los dueños d casa sufrieron la expulsión de Sergio Felipe (69’), lo que fue aprovechado por el Deportes Concepción para igualar el marcador con un gol de Ángel Gillard (80’).

